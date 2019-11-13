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Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çam ağacına ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kurtarıldı.

Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde çam ağacına ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gezen vatandaşlar bir güvercinin çam ağaçları arasında ayağının takılı olduğunu gördü. Vatandaşların Ordu Büyükşehir Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber vermesi üzerine güvercin ayağının takılı olduğu çam ağacından kurtarıldı.


Kurtarma sonrası güvercini yaralı olma ihtimaline karşı kontrol eden ekipler daha sonra onu doğal ortamına saldı. - ORDU

Cumhuriyet Meydanı, İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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