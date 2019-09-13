Büyükşehir İzmit merkezde gece mesaisinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi şehir merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinde yol bakım ve onarım çalışması yapıyor.



İki hafta önce başlayan ve trafiğin aksamaması için gece saatlerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 74 ton asfalt kullanıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının bu hafta sonunda bitirilmesi planlanıyor.



Onarıma hürriyet caddesinde devam ediliyor



Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışmalarına Cumhuriyet Caddesi, Merkez Bankası mevkiinden başladı. 50 ton asfaltın kullanıldığı Leyla Atakan Caddesi bitirildi. Hürriyet Caddesindeki onarım çalışmalarına Leyla Atakan Caddesi birleşim noktasında başlayan Büyükşehir ekipleri, çalışmaları İzmit Tren Garına kadar sürdürecek. Hürriyet Caddesinde şimdiye kadar 24 ton asfalt malzeme kullanıldı.



Çalışmalar gece 12'den sonra başlıyor



Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri Yürüyüş Yolunun iki yanında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gündüz saatlerinde yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu her iki caddede, vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalara gece saat 12'den sonra başlıyor ve gece yarası saat 04.00 sularında bitiriliyor. Çalışmalarda hem caddelerin bakımı yapılırken hem de vatandaşların çalışmalardan en az şekilde etkilenmesine gayret ediliyor. - KOCAELİ