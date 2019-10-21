Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı

3 puan alarak ligin ilk haftasında lider olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl play-off mücadelesinde elenerek 1. Ligin kapısından dönmüştü. - VAN

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 1. haftasında ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ilk seti 25-12, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti 25-15 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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