Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı
Son Dakika Spor Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı

Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Mardin'in Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0 yendi.

Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Mardin'in Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0 yendi.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 1. haftasında ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ilk seti 25-12, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti 25-15 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.


3 puan alarak ligin ilk haftasında lider olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl play-off mücadelesinde elenerek 1. Ligin kapısından dönmüştü. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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