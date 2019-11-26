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Büyükşehir Kağıtspor geçit vermiyor

6 saat önce

78 mağlup etti.

Büyükşehir Kağıtspor geçit vermiyor, System.String[]

78 mağlup etti.


Basketbol 2. liginde temsilcilerinden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, evinde ağırladığı Bursa temsilcisi Geçtispor'u 94-78 mağlup etti. Mavi beyazlılar, ligde oynadığı altı maçtan beşinci galibiyeti alarak üst sıralardaki yerini korudu. Ligde oynadığı 6 maçtan 5. galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde kaptan Sertay Gürsu 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Burak Şaşmaz 20, Yusuf Poturoğlu 11, Anıl Atamış 10 sayı ile oynadı.


Öte yandan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası" kapsamında Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı sahaya #KadınaŞiddetİnsanlığaİhanettir yazılı pankart ile çıktı. Takım tarafından açılan pankart seyirciler tarafından büyük alkış topladı. - KOCAELİ

Kağıtspor, basketbol, Kocaeli, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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