Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda - Son Dakika
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Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda

15 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1. Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1. Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, ligin 19. hafta müsabakasında deplasmanda Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Kompleksinde gerçekleşen maçta rakibini 3-2 ile geçen mavi beyazlılar play-off önemli bir adım daha attı. Mavi Beyazlılar ligin 20. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye ile evinde mücadele edecek. 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleşecek. Mavi beyazlılar play-off öncesi lig müsabakaları kapsamında evindeki son maçını da İnegöl Belediyespor'a karşı oynayacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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