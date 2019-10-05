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Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa yolcusu

36 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Kağıtspor Dünya Şampiyonu başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Avrupa Şampiyonası yolcusu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı paralimpik tekvandocusu Ayşe Dudu Karatay, Avrupa Şampiyonası yolcusu.

Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa yolcusu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Kağıtspor Dünya Şampiyonu başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Avrupa Şampiyonası yolcusu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı paralimpik tekvandocusu Ayşe Dudu Karatay, Avrupa Şampiyonası yolcusu. 26- 27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılan para tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde başarılı olan sporcu Avrupa Arenasında sahneye çıkacak. Başarılı sporcu Ayşe Dudu Karatay Para Tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 1. olarak şampiyonaya milli takımı temsilen katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcu 2019 yılında katıldığı bir diğer önemli turnuva olan dünya şampiyonasından da şampiyon olarak ayrılmıştı.


Spor otoriteleri tarafından 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılması kesin gözüyle bakılan Karatay, öncelikli olarak Avrupa ardından da Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. - KOCAELİ

Kağıtspor, Kocaeli, Karatay, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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