Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı - Son Dakika

Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

Büyükşehir Belediyesi, sağlık personellerinin yorgunluğunu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında 5 bin sağlık personelini ağırladı.

Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, sağlık personellerinin yorgunluğunu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında 5 bin sağlık personelini ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken pandemi döneminde özverili hizmetler yürüten sağlık personelinin yanında olmaya devam etti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıkçıların yorgunluğu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarını sağlık çalışanları için tahsis etti. Belli aralıklarla sağlık personeli aileleriyle ücretsiz olarak bu kamplarda misafir edildi. Geçen süre zarfında 5 bin sağlık personeli ve ailesi bu hizmetten yararlandı.

Kılavuz Gençlik Modeli'nin özellikle gençlerin eğitim ve sosyal yönlerini desteklemek için faaliyet gösterdiği gençlik kampları bu sefer sağlık personelleri ve aileleri için kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi misafirlik sürecinde gereken tüm imkanları sağlarken, gençlik liderleri eşliğinde kamplarda aileler birçok etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca yemek ve konaklama gibi imkanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gençlik kamplarında periyodik aralıklarla belli süre zarfında misafir edilen aileler, sportif ve kültürel faaliyetler yapma imkanı da buldu. Sağlık çalışanlarına ve ailelerine kamplarda görevli gençlik liderleri ve spor şube personeli olan spor eğitmenleri tarafından yakından ilgi gösterilirken faydalı ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları, Korona virüs süresi boyunca tedbirler kapsamında hizmet veremiyordu. Yeni normalleşme ile beraber tüm sağlık tedbirleri alınarak kamplar hizmete tekrar başladı. Darıca ve Kandıra kamplarında sahil temizliği de yapılırken Diriliş Gençlik Kampları'nda ise gereken tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı. - KOCAELİ

Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı
Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

Büyükşehir Belediyesi, The Revenant, Kandıra, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı - Son Dakika

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