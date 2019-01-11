Büyükşehir Kapanan Yolların Tamamını Ulaşıma Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde etkisi az hissedilen kar, ilçelerde ve yüksek kesimlerde varlığını iyiden iyiye hissettiriyor.

Kent merkezinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri zor şartlara rağmen yolların tamamını ulaşıma açtı. Geçtiğimiz günlerdeki yağışların ardından kapanan 425 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Fırtına, savruntu ve tipi nedeniyle kapanan yollar gün içerisinde tekrar tekrar açılıyor. Çığ tehlikesi ve toprak kayması tehditlerine karşı riskli bölgelerde önlemler artırıldı. Yüksek kesimlere yolculuk yapan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de uyarılıyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Birçok acil çağrıya, hastaya ve yolda kalan vatandaşlara yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, Porga-Bürücek- Çelikhan grup yolunda mahsur kalan araçları da kurtardı.2 saat kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye yaklaştığı Porga-Bürücek-Çelikhan grup yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde yapılıyor. Çığ ve toprak kayması olan bölgelerde kar küreme ve temizlik çalışmaları ise devam ediyor.