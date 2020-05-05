Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor - Son Dakika

Korona virüs salgını sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor. Başkan Muhittin Böcek, geçim zorluğu yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı aralıksız sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve 444 94 20 numaralı telefon üzerinden talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere, gerekli incelemenin ardından 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda paketi yardımı yapılıyor. Cam Piramit Bağış Kabul Merkezi'nde özenle hazırlanan gıda kolileri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların evlerine bırakılıyor. İhtiyaç sahipleri, sıkıntılı günlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Bu zorlu sürecin yardımlaşma ve dayanışma içerisinde atlatılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte hiç kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Bu salgını birlikte aşacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinden dışarı çıkmamaları. Kimsenin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyemizi tüm imkanları ile seferber ettik" diye konuştu - ANTALYA