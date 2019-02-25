Büyükşehir Kar Timi Yolları Sürekli Açık Tutuyor

Kocaeli'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve yüksek kesimlerde olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Büyükşehir ekipleri İzmit Umuttepe, Kartepe Otel Yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele Aytepe Gençlik Kampı, Gebze Pelitli, Körfez İlimtepe - Belen yolu ve şehrin birçok noktasında 7/24 hizmet verdi. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI OLAN YERLERDE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Ülkemizde etkisini hissettiren kar yağışı, Kocaeli'de özellikle şehrin yüksek yerlerinde ve köylerde etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyelerinde 25 bin ton tuz, kullanıma hazır olarak bekletiliyor.

KOCAELİ'DE KAPALI YOL YOK

Kocaeli'nde yüksek kesimlere yağan kar yağışıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kandıra Sarıhocalar, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler bulunuyor. Ekipler özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve şehrin yüksek kesimlerindeki mevkiilerde karla mücadele ediyor. Bugün itibari ile kar yağışı nedeniyle Kocaeli genelinde, kapalı merkezi ve köy yolu bulunmuyor.

BUZLANMALAR ÖNLENİYOR

Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tutuyor. Yoğun kar yağışında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar, İtfaiye, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerde, karla mücadele ekiplerine yolların açılması için destek sağlıyor. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını için çalışmalarına devam ediyor.

550 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

İlçelerde bulunan yüksek ana arter ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet TIR, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılıyor.