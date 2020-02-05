Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin genelinde 6 Şubat Perşembe günü itibari ile kar yağışı bekleniyor.

Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin genelinde 6 Şubat Perşembe günü itibari ile kar yağışı bekleniyor. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezleri ve yüksek kesimlerde göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan Kar Timleri, şehir merkezleri ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek.


Perşembe günü itibari ile başlayacak olan kar yağışının 3 gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi kar timleri, ilçe merkezlerine ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek. Ekipler karın yollarda buzlanma oluşturmaması ve kaymalara neden olmaması için hemen kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak. Yapılacak olan çalışmalar ile araçların ve yayaların güvenliği sağlanacak.


İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet tır, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor. - KOCAELİ

Marmara Bölgesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi
Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]