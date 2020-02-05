Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nin genelinde 6 Şubat Perşembe günü itibari ile kar yağışı bekleniyor. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezleri ve yüksek kesimlerde göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan Kar Timleri, şehir merkezleri ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek.



Perşembe günü itibari ile başlayacak olan kar yağışının 3 gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi kar timleri, ilçe merkezlerine ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek. Ekipler karın yollarda buzlanma oluşturmaması ve kaymalara neden olmaması için hemen kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak. Yapılacak olan çalışmalar ile araçların ve yayaların güvenliği sağlanacak.



İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet tır, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor. - KOCAELİ