Büyükşehir Kar Yağışına Karşı Uyardı

Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı.

Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Erciyes'teki mekanik tesislerin kapalı olacağı da belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş.'den yapılan açıklamada 15-16 Ocak tarihlerinde Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipinin beklendiği vurgulandı. Kar yağışı ve tipinin özellikle Erciyes'te hayatı olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, mekanik tesislerin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla kapatılacağını kaydedildi.



Açıklamada, Erciyes'e çıkmayı planlayan vatandaşların hava durumundaki beklentilere göre hareket etmesi istendi. - KAYSERİ

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