Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Kar Yağışına Karşı Uyardı

Büyükşehir Kar Yağışına Karşı Uyardı

55 dakika önce

Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Kar Yağışına Karşı Uyardı, System.String[]
Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Erciyes'teki mekanik tesislerin kapalı olacağı da belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş.'den yapılan açıklamada 15-16 Ocak tarihlerinde Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipinin beklendiği vurgulandı. Kar yağışı ve tipinin özellikle Erciyes'te hayatı olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, mekanik tesislerin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla kapatılacağını kaydedildi.

Açıklamada, Erciyes'e çıkmayı planlayan vatandaşların hava durumundaki beklentilere göre hareket etmesi istendi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Erciyes, Kar, Güncel
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