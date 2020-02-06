Büyükşehir, kara kışa hazır - Son Dakika
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Büyükşehir, kara kışa hazır

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojiden yapılan açıklamalar doğrultusunda beklenen şiddetli kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldı.

Büyükşehir, kara kışa hazır, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojiden yapılan açıklamalar doğrultusunda beklenen şiddetli kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için gerekli bütün tedbirleri aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli tedbirler alınırken, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalara başladı. İl merkezinde 65 araç ve 216 personel, ilçelerde ise 81 araç 187 personel olmak üzere toplam 146 araç ve 403 personelle hizmet veren ekipler, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yürütecek. Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 8 bin ton, ilçe şantiyelerinde ise bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunurken, kar yağışıyla birlikte ulaşımda en küçük bir aksilik bile yaşanmaması hedefleniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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