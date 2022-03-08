Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

08.03.2022 13:12
Sakarya'dan kısa kısa

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi bahar dönemi etkinlikleri başladı.

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi bahar dönemi etkinlikleri başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uğur Tanyeli'nin "Güncel Mimarlıkta Teorisiz Düşünme İmkanları" başlıklı açılış dersiyle başlayan bahar döneminin öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı belirtildi.

Yazar Mario Levi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Tanpınar ve Oğuz Atay Romancılığı" dersine birçok kişinin katılım sağladığı aktarılan açıklamada, bahar döneminde 861 kişinin kayıt yaptırdığı akademide, derslerin 25 Mart'a kadar süreceği bildirildi.

46 karateci kuşak atladı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcularının kuşak atlama müsabakaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar sonucunda farklı kategorilerde yarışan 46 sporcu kuşak atladı.

Sporcuların 25'i sarıdan turuncuya, 12'si turuncudan yeşile, 7'si yeşilden maviye, 2'si ise maviden kahverengi kuşağa terfi etti.

Açıklamada, "Sporcularımızın başarılı çalışmaları ve bu çalışmalarının karşılığını en iyi şekilde almaları bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında sporcularımızın yanındayız. Sporcularımızı yeni aldıkları kuşaklarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarını devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaali'de öğrencilerden doğa yürüyüşü

Kocaali Gençlik Merkezince, üniversite öğrencileri ve bazı grupların katılımıyla Çam Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe, Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Çamdağı Trekking Grubu katıldı.

Gençlik Lideri ve Rehber Ersin Din eşliğinde yapılan turda, birçok doğal su kaynağı, şelale ve yüzlerce yıllık ağaçları görme fırsatı yakalayan öğrenciler, keyifli gün geçirdi.

Tur esnasında sohbet edip fotoğraf çeken öğrenciler, doğanın tadını çıkardı.

Öğrenciler, yürüyüşün ardından ateş başında çay demleyerek dinlendi.

Zabıta ekiplerinden market denetimi

Sakarya'da marketlerde fahiş fiyat artışı, etiket ve stok denetimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için marketlerde zabıta ekiplerince denetim yapıldığı belirtildi.

Kent merkezi ve ilçelerde işletmelerin depo ile reyon bölümlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle vatandaşların sıvı yağ tedariki için tüm prosedürlerin uygulandığı denetimlerde, son 1 haftada vatandaştan stokçuluk noktasında herhangi bir ihbar gelmedi. Bununla birlikte ürün stoğu ve fahiş fiyat noktasında bir tespit yapılmadı. Saha ekibi, depo ve marketlerde kontrollerine devam ediyor.

Sakarya'da stokçuluğa ve fırsatçılığa müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Halkımızın ürüne ulaşması ve bununla birlikte doğru fiyat tarifesiyle alışveriş yapması için kontrollerimiz devam ediyor. Son günlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız için tüm duyarlı işletmecilerimize teşekkür ediyoruz."

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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