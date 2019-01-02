Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Kardan Kapanan Yolları Ulaşıma Açtı

Büyükşehir Kardan Kapanan Yolları Ulaşıma Açtı

55 dakika önce

Kapanan yolların tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi şuana kadar 10 bin 633 kilometre karla mücadele çalışması yaptı.

Büyükşehir Kardan Kapanan Yolları Ulaşıma Açtı, System.String[]

Tipi ve savruntu nedeniyle kapanan yollar gün içerisinden birçok defa açılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında kapanan 280 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde don olaylarına karşı tuzlama ve solisyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıyor.

Kapanan yolların tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi şuana kadar 10 bin 633 kilometre karla mücadele çalışması yaptı. Tipi ve savruntu nedeniyle kapanan yollar gün içerisinden birçok defa açılıyor.

Büyükşehir sağlık ekiplerini vatandaşa ulaştırıyor

3 günde birçok acil çağrıya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları yaşayan birçok vatandaşa sağlık ekiplerini ulaştırdı. Doğanşehir'e bağlı Beğre Mahallesinde 5 gün önce doğan ve yüksek ateş teşhisi konulan Ayaz bebeğin imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Hekimhan'ın Yeşilpınar Mahallesinde kaygan zeminde düşüp ayağını kıran 64 yaşındaki Rukiye Yiğit'in imdat çağrısına ivedilikle cevap veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 112 acil servis ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladılar.

Mahallelerde yaşanan elektrik arazılarının daha kısa sürede giderilmesi için başta TEDAŞ olmak üzere ilgili kurumların işlerini yapmaları içinde yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, arızaların kaynaklandığı noktalara kadar yol açma çalışmaları yaptılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:57 Kaynak: Bültenler

Malatya, Güncel
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