Büyükşehir Kariyer Merkezi, İş Dünyasına Bir Kez Daha Öncülük Etti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin "Dijital Liderler Mersin'de" projesi 2020'den bu yana sürüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 16 programda toplam 1100 kişinin katılım sağladığı projeye bu defa sahibinden. com konuk oldu.

Projenin 16. konuğu sahibinden. com oldu

İş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere yönelik hizmetleriyle 2019'dan bu yana Mersin'de fark yaratan Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde başlattığı "Dijital Liderler Mersin'de" projesiyle dikkat çekti. Proje ile iş dünyasında yaşanan belirsizlikler ve çalışma hayatında meydana gelen değişiklikler konusunda farkındalık yaratılması amaçlandı. Dijital Liderler Mersin'de projesi, 16 kez iş dünyasıyla buluştu. Bu buluşmalara şu ana kadar toplam 1100 kişi katılım sağlarken, son olarak sahibinden. com ile gerçekleştirilen etkinliğe ise 60'tan fazla kişi katıldı.

"İnsanları hayalleri ile buluşturarak mutluluk yaratmak için çalışıyoruz"

Konuklar arasında 'İşveren Markası' konusuyla sahibinden. com Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı Gamze Gürer de yer aldı. Gamze Gürer, 7 yıl önce işveren markası çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İnsanları hayalleri ile buluşturarak mutluluk yaratmak için çalışıyoruz. İnsanları hayalleri ile buluşturarak mutluluk yaratmak vizyonu gerçekten çok önemli, çok kıymetli ve gerçekleştirilmesi de iddialı bir vizyon. Mutlu çalışanlar mutluluk yaratabilir felsefesine inanarak hayalimizi pozitif bir kurum kültürü inşa etmek üzere kurduk. Mevcut ve potansiyel çalışanlarımız, hissedarlarımız ve kullanıcılarımız için harika bir işyeri olmak, bu işyerinde de mutlu çalışanların yer alması ile mümkündür. İşveren markası çalışmalarının az olduğu dönemde İnsan Kaynakları yetkinlikleri ile pazarlama yetkinliklerimizi bir araya getirerek, pazarlama metodolojisi ile bu projeyi kullanıcı kitlemize anlatmayı uygun gördük" dedi.

Özada, dijital ortamda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, online olarak düzenlenen etkinlikte 36 kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde 'İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nu kurduklarını belirtti. İş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik profesyonel hizmet sunduklarını vurgulayan Özada, yakın zamanda öğrencilere yönelik 'Online Kariyer Günleri' düzenlediklerini sözlerine ekledi. Online Kariyer Günleri'ne 2 bin 268 kişinin katılım gösterdiğine dikkat çeken Özada, Türkiye'nin en büyük kariyer etkinliklerinden birisini gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliğe katılanlara ilk defa 'Dijital Katılım Belgesi' verdiklerini hatırlattı.

Demir, dijital dünyanın gelecekteki önemine dikkat çekti

Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Demir ise 149 üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşu olarak dijital dünyaya ayak uydurmanın önemini firmalara anlatmaya çalıştıklarını vurguladı. Kariyer Merkezi'nden de bu konuda destek aldıklarını belirten Demir, günümüzde firmaların teknolojiyi takip etmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Dijital dünyaya ayak uyduramayan firmaların zaman içerisinde yok olacağını düşündüklerinin altını çizen Demir, Z kuşağını anlamayan insan kaynakları ve firmaların da yok olacağını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Demir, Kariyer Merkezi'ni önemsediklerini ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmacıların bilgi aktarımında bulunduğu etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 11. 7. 2021 09: 38: 20