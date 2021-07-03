Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Pomem Adaylarına Eğitim - Son Dakika

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, mülakatlara hazırlanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için eğitim düzenledi. "Kariyerinde bir adım öne çık" sloganıyla gerçekleştirilen 'POMEM Mülakatlarına Hazırlık Eğitimi', Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler adına Mersin Parkur Akademisi'nin eğitim talebinde bulunması üzerine Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi eğitimi planladı. Polis Akademisi Başkanlığı mülakatlarına katılacak adaylara verilen eğitimde, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, GÜLPAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal ve Europap Tezol Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü İbrahim Sani Gür sunum yaparken, adaylarla mülakat canlandırması gerçekleştirildi.

27. dönem polis adayları artık mülakatlara hazır

Mülakat teknikleri, beden dili, başarılı olmanın püf noktaları gibi konuların işlendiği eğitimde, parkur sınavlarını ve ön sağlık kontrolü aşamalarını geçerek mülakata kalan 27. dönem polis adayı 120 kişi yer aldı. Eğitimde; mülakat sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Mülakata girmeye hak kazanan adayların mülakatları, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. 2021 yılı 27. dönem polis adayları düzenlenen eğitimle girecekleri mülakatlara hazır hale geldi.

Yayın Tarihi: 3. 7. 2021 08: 13: 03