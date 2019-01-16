Büyükşehir Karla Kaplı Yolu Açtı, Ambulans Hastaya Ulaştı

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Fatma Doğru'nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiledi. Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesi'nde de kar yağışının yolları kapadığı noktada talihsiz bir olay yaşandı ve Fatma Doğru isimli vatandaşımız aniden rahatsızlandı. Yolların kapanması dolayısıyla ambulans hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Hacıköseli Mahalle Muhtarı Hasan Taşkın, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık Hizmetleri ile irtibata geçti ve yaşananları aktardı. Vatandaşımızın herhangi bir sorun yaşamaması için hızla hareket eden ekipler, yolu açtı, Fatma Doğru'yu evinden alarak görevli sağlık personellerine ulaşmasını sağladı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Fatma Doğru'nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hacıköseli Mahalle Muhtarı Hasan Taşkın da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gayretinin işleri kolaylaştırdığını belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve görevli ekiplere teşekkür etti.