"Kış şehrinin kar panterleri" çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

"Kış şehrinin kar panterleri" çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

17.02.2021 16:17

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadelede örnek belediye olduklarını belirterek, "4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yollarımızı kardan arındırdık.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadelede örnek belediye olduklarını belirterek, "4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yollarımızı kardan arındırdık. 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadele için il genelinde görev yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Sekmen, yazılı açıklamasında, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelede de Türkiye'nin örnek belediyesi olduğunu, gerek ekipman gerekse de çetin kış şartlarıyla mücadelede kurduğu teknolojik altyapı sayesinde adından sıkça söz ettirdiğini anlattı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da karla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Sekmen, şöyle devam etti:

"Kentte hayata geçirdiğimiz yatırımlarla nasıl ki yerel yönetimlerde birinci olduysak karla mücadelede de ülkemizin örnek belediyesiyiz. Şu ana kadar 4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yollarımızı kardan arındırdık. 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadele için il genelinde görev yapıyoruz. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekiplerimiz, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizliyor. "

Sekmen, ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerin 7/24 görevlerinin başında olduğunu aktardı.

Kar timlerinin zorlu kış şartlarında, kar ve fırtınaya aldırmadan özveriyle görevini sürdürdüğünü belirten Sekmen, "Kar timlerimiz 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki yaklaşık 7 bin 200 kilometrelik yol ağında görev yapıyor. Elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu bölgelerde hasta kurtarma çalışmalarına da destek veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise ilçede ve kırsal alanda karla mücadele seferberliğinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, meteorolojik uyarıları dikkate almak suretiyle ekiplerin karla mücadeleye her an hazır olduğuna dikkati çekti.

Orhan, "Kar yağışına külfet değil, nimet gözüyle bakıyoruz. Kar yağışı başlar başlamaz ekiplerimizi sahaya indirdik ve karla mücadele noktasında yine örnek bir performansa imza attık. İnsanlarımızı mağdur etmemek, beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılayabilmek en büyük arzumuz." görüşünü dile getirdi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da yazılı açıklamasında, yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ilçelerini de etkisi altına aldığına işaret etti.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Kar yağışının geceden bu yana belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler, zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm saha ekiplerimizin 'halka hizmet Hakk'a hizmet' anlayışıyla karla mücadelesi aralıksız devam edecektir."

Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Kış şehrinin kar panterleri çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kış şehrinin kar panterleri' çetin şartlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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