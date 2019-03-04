Büyükşehir, Kayıp Kaçağı Önlemede Yeni Hedef Belirledi

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"Ay Lav Yu" Filmi Gaziantep'te Gerçek Oldu

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi