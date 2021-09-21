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Büyükşehir KAYMEK Kurslarına 10 Bini Aşkın Başvuru - Son Dakika

Büyükşehir KAYMEK Kurslarına 10 Bini Aşkın Başvuru

21.09.2021 14:57
Büyükşehir KAYMEK Kurslarına 10 Bini Aşkın Başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışı ile Kayserililerin sanatsal, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, bilgili ve birikimli bireyler...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışı ile Kayserililerin sanatsal, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek, unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek gibi amaçlarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Modern çağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş tesislerle gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine, e- ticaretten özel istihdam bürosuna kadar birçok alanda hizmet veren KAYMEK, açtığı kurslarla günden güne hizmet ağını genişletiyor.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı KAYMEK kurslarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ücretsiz olarak www. kaymekonline. com adresinden yapılan ve halen kayıt başvuruları devam eden KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf ile mezun grubu öğrenciler için ara sınıflara ders takviyesi, LGS- YKS hazırlık grupları kurs kayıtlarına, KAYMEK Sanat ve Mesleki eğitim kursları olan 21 alanda 90 farklı kurs branşında 11 tesiste kurs kayıtlarına, KAYMEK UZEM'de LGS-YKS Hazırlık, Sanat ve Mesleki Eğitim kursları olan İngilizce A1 Seviyesi, Arapça A1 Seviyesi, Hasta Kabul İşlemleri, Ofis Programları gibi branşların olduğu kurs kayıtlarına ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde LGS-YKS hazırlık grupları, sanat ve mesleki eğitim kurs kayıtları ve spor faaliyetlerine toplam 10 bin 500 kişi kayıt oldu. YENİ

BRANŞLARDA KURSLAR DÜZENLENİYOR

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, yeni dönemde yeni branşlarda vatandaşlara hizmet verecek. Bu kapsamda birbirinden farklı kurslar açan KAYMEK, alüminyum kabartma, cam mozaik, dekoratif tablo yapımı, e-ticaret, genotıp hastane otomasyon sistemi, hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi, özel gün ve organizasyon tasarımı, saç renklendirme, seramik biçimlendirme (hava yolu ile kuruyan), seo-sosyal medya uzmanlık eğitimi, temel fotoğraf çekimi, 3d yazıcı operatörlüğü ve makrome örgü yapımı gibi branşlarla hizmetini çeşitlendiriyor.

Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke edinen ve yaygın eğitim ağı ile eğitim hizmetini toplumun her kesimine hızlı, etkin şekilde ulaştıran KAYMEK, gelecek nesiller olan çocuklar ve gençlerin gerek akademik gerekse sosyal yönden gelişimlerini sağlamayı ilke ediniyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim, Kayseri, LGS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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