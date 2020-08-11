Büyükşehir, Kemer'de yeşil alanların bakımını yapıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Liman Caddesinde yeşil alanların bakım onarım ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, ayrıca İlçede vektörel mücadeleye de devam ediyor.

Ekipler, Cumhuriyet Meydanı ve Liman Caddesinde bulunan yeşil alanların çim biçimi, budama ve yabani otların temizliği yaptı. Bakım Onarım Şube müdürlüğünü bağlı ekipler, Liman Caddesinde zarar gören zemin ve kolon kaplamalarının tamirat ve değişimini gerçekleştirdi. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri kent merkezinde bulunan rögarları, çöp kovalarını cadde üzerinde yer alan sinek üreme alanlarını ilaçlayarak, Kemer'de vektörel mücadeleye aralıksız devam ediyor. - ANTALYA