Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti - Son Dakika

Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti

28.11.2020 14:35

Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti İşyerleri ile vaka olan apartmanların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon seferberliğini sürdürüyor.

Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti

İşyerleri ile vaka olan apartmanların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

DENİZLİ - Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon seferberliğini sürdürüyor. Kent merkezinde tüm işyerlerini dezenfekte edecek Büyükşehir ekipleri vatandaşların talep etmesi halinde korona virüs vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinin ilk gününden itibaren korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Şehrin yoğun olarak kullanılan cadde, bulvar ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini de dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri rutin olarak yenilediği işyeri dezenfeksiyon çalışmalarına 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İstiklal Caddesi'nde başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle işyerleri, ATM ve otobüs duraklarını dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirlenen program dahilinde kent merkezindeki tüm işyerlerinde hijyen çalışması gerçekleştirileceği ifade edildi.

Vaka görülen apartmanların ortak kullanım alanları

Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent merkezindeki tüm işyerlerini dezenfekte edecek Büyükşehir Belediyesi ekipleri talep gelmesi halinde korona virüs vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapacak. Bunun için vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesinin "ALO 153" çağrı merkezini arayarak talepte bulunması gerektiği ifade edilirken, istenmesi halinde dezenfeksiyon ekiplerine HES kodunun verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim"

Denizli merkezdeki tüm işyerlerini program dahilinde dezenfekte etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İçinde bulunduğumuz bu dönemde aileniz, sevdikleriniz ve tüm milletimiz için lütfen kurallara uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Biz sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz" dedi.

Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti
Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti
Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti
Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir kent merkezinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti - Son Dakika


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