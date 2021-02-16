Büyükşehir Kentteki Mesleki Eğitim Kurslarını güçlendiriyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kentteki mesleki eğitim kurslarını artırmaya yönelik protokol imzalandı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz katıldı.

Genel Sekreter Aynalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle imzaladığımız protokolle inşallah mesleki eğitim kurslarımızı artırarak şehrimizin iş ve istihdam gücüne katkıda bulunacağız. Protokolümüz Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün işbirliğinde ilimizde çalışanların niteliklerini artırmak, istihdam edileceklerin mesleki eğitimi ve belgelendirilmelerini esas almaktadır. Yine protokolümüzle birlikte kurum ya da kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde, öğretmenlerimizin kurslarda görevlendirilmelerini sağlayacağız. Erzurum Sanat ve Eğitim Merkezlerimizin bünyesinde oluşturulacak olan kurslarımızla inşallah hemşehrilerimizi meslek sahibi yapacağız" dedi. - ERZURUM