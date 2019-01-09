Büyükşehir Kesintisiz Çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için gece boyunca kesintisiz çalıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için gece boyunca kesintisiz çalıştı. Yapılan çalışmalarla kent merkezindeki tüm yollar trafiğe açıldı. İlçelerde ise kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.



Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halen çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte başlayan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekiple yapılan çalışmalar sonucu tüm yollar trafiğe açıldı.



Kar temizleme ve yol açma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi hinterlandındaki ilçeler ve bağlı mahallelerinde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, 3 bin 483 kilometrelik yol ağında çalışıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla'da 12, Bünyan'da 34, Develi'de 40, Felahiye'de 7, İncesu'da 4, Kocasinan'da 15, Özvatan'da 7, Pınabaşı'da 105, Sarıoğlan'da 26, Sarız'da 45, Talas'ta 1, Tomarza'da 36, Yahyalı'da 14 ve Yeşilhisar'da 1 olmak üzere 347 mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisinin devam etmesi nedeniyle kapanan Akkışla'da 1, Bünyan'da 1, Develi'de 8, Pınarbaşı'da 2 ve Sarız'da 15 olmak üzere toplam 27 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ

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