Büyükşehir Kilit Parkede Marka Haline Geldi - Son Dakika

. Fabrikada incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışan personele de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek kolaylıklar diledi. Kilit parke, beton fabrikasının kalitesi ile marka haline geldiğini, diğer iller tarafından da takip edildiğini ve fabrikaya teknik geziler düzenlendiğini belirten Ali Öztozlu, kaliteli işçilik ile yüksek kaliteli kilit parke taşlarının üretildiğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Salihli Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında büyük önem taşıyan tesiste incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu'ya incelemeleri esnasında Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Muhtarlı İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, İştirakler ve Koordinasyon Şube Müdürü Ersoy Vitaş eşlik etti. Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışan personele de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek kolaylıklar diledi.

"Marka Olduk"

Salihli Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası'nda çalışan personellerle bir araya geldiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Belediyecilik her zaman halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmek de hakka hizmet etmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla her zaman bu düsturla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımız burada canla başla çalışıyorlar. Bu noktada artık bir marka olduk. Büyükşehir'in kilit parke, beton fabrikasının kalitesi diğer iller tarafından da takip ediliyor. Teknik gezi olarak buraya geliyorlar, üretimimize bakıyorlar. Biz ayda 120 bin metrekare taş üretiyoruz ama yaptığımız taşın kalitesi ve işçiliği belli. Burada üretilen taşlar Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün projelerinde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın Desteği Üst Noktada"

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan ise, "Biz şu anda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bütün projelerine malzeme veriyoruz. Bundan sonra mevcut projelerin bir katı daha gelse onlara da cevap verebilecek durumdayız. Gerek çalışanlarımızın performansı gerek ürettiğimiz malın kalitesi gerekse de başkanımızın bize desteği üst noktada" diye konuştu.