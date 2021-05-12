Büyükşehir kırsala desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Candan, gerçekleştirilen destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'ye bağlı İğdecik Mahallesi Tarımsal Sulama Kooperatifi'ne boru desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen çalışma ile 300 metre 140 mm/10 atü pvc boru mahalleye gönderilerek sulama kooperatifine teslim edildi. İğdecik Mahallesi Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Candan da yapılan destek nedeniyle teşekkürlerini iletti. Kooperatif Başkanı Mehmet Candan, "Büyükşehir Belediye'mizin Salihli İğdecik Tarımsal Sulama Kooperatifi'mize göndermiş olduğu boruları teslim aldık. Bu zor günde Büyükşehir Belediyemize bu yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.