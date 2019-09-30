Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmaları için gerçekleştirileceği Ücretsiz Kış Dönemi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları için kayıtlar almaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi, yarınlarımızın umudu olan minik sporcuların akademik başarılarının yanında bedensel ve zihinsel gelişimi, özgüvenlerinin sağlaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda "Spor Kenti Kocaeli" sloganıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2012 yılından itibaren Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları düzenleniyor. Kayıt işlemleri devam eden spor okullarında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki öğrencilere, 130 spor tesisinde, alanında uzman 180 antrenör tarafından eğitim verilecek. Eğitimler atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, izcilik, masa tenisi, satranç, voleybol, yüzme olmak üzere 10 branşta sunulacak. - KOCAELİ