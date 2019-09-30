Son Dakika Haberleri: Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor
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Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

49 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmaları için gerçekleştirileceği Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtlar almaya devam ediyor.

Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor, System.String[]

YARININ UMUDU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, yarınlarımızın umudu olan minik sporcuların akademik başarılarının yanında bedensel ve zihinsel gelişimi, özgüvenlerinin sağlaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kenti Kocaeli" sloganıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2012 yılından itibaren Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları düzenleniyor.

130 SPOR TESİSİ, 180 ANTRENÖR

Spor okullarında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki öğrencilere, 130 spor tesisinde, alanında uzman 180 antrenör tarafından eğitim verilecek. Eğitimler Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta sunulacak.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:49 Kaynak: Bültenler
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