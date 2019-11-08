Son Dakika Haberleri: Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarına devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından olumsuz hava koşullarında kar ve buz temizliği ile nakliye işi ihalesi yapacak.


Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için hizmet alımı gerçekleştirecek. Kar ve buzla mücadele ile nakliye işi için 26 Kasım Salı günü ihale yapılacak. İhalenin içeriğinde 80 bin kilometre kar temizliği ve tuzlama yapılması, 10 bin ton malzeme nakli gibi hizmetler bulunuyor.


Kar ve buz temizliği ile nakliye işi ihalesi 26 Kasım Salı günü saat 09.30'da yapılacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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