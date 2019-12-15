Büyükşehir, kışa güneş oldu - Son Dakika
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Büyükşehir, kışa güneş oldu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlanan "Kışıma Güneş Ol" kampanyasıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlanan "Kışıma Güneş Ol" kampanyasıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye devam edeceklerini söyledi. kampanya ile 7 bin çocuğa kışlık mont ve ayakkabı alındı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., hayatı sporla dolduran etkinliklerinin yanı sıra örnek sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Daha önce de pek çok etkinlikle sporu sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren Spor A.Ş., "Kışıma Güneş Ol" kampanyası ile binlerce çocuğu soğuk kış günlerinde ısıtacak bir faaliyete imza attı.


Spor A.Ş. tarafından "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında Talas Paraşüt İndirme Alanında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikte konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerinin başında yürüyüşün sağlık için önemini vurguladı ve herkese yürüyüşü tavsiye ederken "Neden söylersiniz de yapmazsınız" ilahi mesajı gereğince önce kendilerinin düzenli olarak yürüdüğünü söyledi. Böylesine güzel bir kampanya için Spor A.Ş.'ye teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Sadece spor yapmak yok. Bu etkinlikleri çeşitlendirip zenginleştirmek de var. Yeri geliyor kan bağışı yapılıyor, yeri geliyor ağaç dikiliyor, yeri geliyor hayırseverlerimizi harekete geçirmek suretiyle yavrularımızın ihtiyaçları gideriliyor. İşte sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği bu" diye konuştu. Konuşmasında birlik beraberlik mesajı da veren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Hiçbir kurum ya da kuruluşla aramızda hiçbir ayrım yok. Herkesle el ele şehrimizin güzellikle anılmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kampanya ile 5 bin mont ile 2 bin bot sağlandığını ve 7 bin çocuğa verileceğini dile getirerek, kampanyaya katkı sağlayan iş adamlarına plaket verdi.


Daha sonra "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara çorba ikram edildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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