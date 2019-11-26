Son Dakika Haberleri: Büyükşehir kışa hazırlanıyor
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Büyükşehir kışa hazırlanıyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından kar-buz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL


Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL


Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL


Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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