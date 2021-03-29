Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, asfalt yenileme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, dün kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sivas Caddesi, Çifte Kümbet 28. Cadde arasında başlattıkları asfalt yenileme çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent merkezinde en yoğun kullanılan caddelerde asfalt yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.

Kısıtlamaları fırsata çevirmeye devam ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Bu kapsamda yapımı devam eden hizmetlerimizi çok daha hızlı ilerletiyoruz. Büyükşehrimizin çalışkan ekibi çalışmalarını pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında daha hızlı şekilde sürdürdü. Bir kez daha yeni bir haftaya başladığımız bu günlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Kayseri Türküleri Yarışması"na başvurular devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinin kentin türkülerini gelecek nesillere aktarmak için düzenlediği "Kayseri Türküleri Yarışması"na başvurular sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında katılımların sona ereceği, 8-16 yaş arası çocukların katılacağı türkü yarışması düzenliyor. Çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan yarışmaya katılım 24 Nisan'da sona erecek.

Çocuklar yarışmaya en az bir enstrüman eşliğinde kaydedilecek 2 dakikalık video ile katılabilecek. Yarışma sonucu jüri değerlendirmesinin ardından 21 Mayıs'ta açıklanacak, dereceye girenlere ödül verilecek.