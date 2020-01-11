Büyükşehir kız çocuklarının okumasına destek veriyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve ekonomik sebeplerle okula gidemeyen ya da erken yaşta evlendirilmeye zorlanan kız çocuklarının elini tutmaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde başlatılan "Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi" ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde yaklaşık 150 kız çocuğunun okullaştırılması sağlanacak.



Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR işbirliğindeki projeyle ekonomik durumları yetersiz olan ailelerin okula devam edemeyen 10-17 yaş aralığındaki 100 mülteci ve 50 Türk vatandaşı olan kız çocuğunun okullaştırılması ve okula devamlarının desteklenmesi, sosyal aktivitelerle kız çocuklarının kaynaştırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yetkilileri; çocuk yaşta evliliklerin kız çocuklarının psiko-sosyal etkilerin yanı sıra kişilik-kimlik gelişimlerinin olumsuz etkilendiğine, kişisel özgürlüklerini kaybettiklerine, sosyal aktivitelerde sınırlılık ve içe kapanma sorunlarıyla karşılaştıklarına, toplumsal faaliyetlerde öz güven eksikliği yaşadıklarına dikkat çekerek, kız çocuklarının eğitim ve gelişim fırsatlarının ellerinden alındığını ifade ettiler.



Başkentte ev ev geziliyor



Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kültürel ve ekonomik sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarının bulunduğu evleri ziyaret ediyor.



Bu ziyaretlerde ailelere kız çocuklarıyla ilgili çeşitli sorular sorularak, okula kayıt olabilmeleri için gerekli evraklar alınarak, okullaştırma işlemi başlatılıyor.



Son olarak Iraklı Türkmen ailelerinden 36 yaşındaki 7 çocuk annesi Zoori Mohammed Abdulrahman'ın evini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, okula gidemeyen 1 kız çocuğu için girişimde bulundu. Anne Zoori Mohammed Abdulrahman, kızının okula yazılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesine desteğinden dolayı teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının okullaştırılmasının yanı sıra ailelere de mesleki eğitim desteği veriyor.



Mülteci ve Türk anneler, Büyükşehir Belediyesine bağlı Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (UMEM) mesleki eğitim alıyor. Proje kapsamında bu yıl 25 babaya da eş ve çocuklarına karşı davranış biçimleri konusunda eğitim verilerek, işsiz olanlar İŞKUR'a yönlendiriliyor.



Anneler kadar kız çocukları ayrıca Toplumsal ve Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Çocuk Yaşta Evlilikler, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Kadınlar ve Çalışma Yasal Hakları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları hakkında eğitim alırken, mültecilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar konusunda da detaylı bilgilendiriliyorlar.



Farkındalık amaçlı eğitimlerle ön yargıları kırarak, doğru bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek de aileleri kaynaştırıyor.



Maddi durumu yeterli olmayan mülteci ve yerli aileler arasında ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, sosyal yardımlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarına Destek Projesi ile daha önce 157 kız ve erkek çocuğunun okullaştırılmasını sağladı.



Büyükşehir Belediyesi, Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Projesi kapsamında ise 78 kız çocuğun da okula gönderilmesine destek verdi.



Kadın Danışma Merkezi yetkilileri, dezavantajlı gruplara yönelik yerel yönetimler başta olmak üzere STK'ların, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi birçok kurumun mikro düzeyde ortak projeler geliştirmesi çağrısında bulunarak, sokaklarda yaşayan ve suça teşvik edilme potansiyeli olan çocukların desteklenerek okullara yönlendirilmelerinin önemine vurgu yaptı. - ANKARA