Büyükşehir, Kocaeli'de satrancı sevdiren adres oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir, Kocaeli'de satrancı sevdiren adres oldu - Son Dakika Spor

Büyükşehir, Kocaeli'de satrancı sevdiren adres oldu

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor okulları bünyesinde açtığı kurs, satranç branşına gönül veren herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Büyükşehir, Kocaeli'de satrancı sevdiren adres oldu, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor okulları bünyesinde açtığı kurs, satranç branşına gönül veren herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve hayata eksiksiz hazırlanabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında 12 ilçede, 10 branşta, alanında uzman 176 personel eşliğinde her yıl 41 bin öğrenciye eğitim vermeyi sürdürüyor.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kış dönemi ücretsiz spor okullarında satranç branşının inceliklerini 4 bini aşkın ilkokul ve ortaokul yaş aralığındaki sporcuya öğretiyor. Sporcular, bir yandan zihinsel eğitime büyük katkı sağlayan eğitim programlarını takip ederken, bir yandan da eğlenceli sosyal etkinliklere katılarak stres atıyorlar. Satranç, sportif bir etkinlik olmanın yanı sıra kişilerin yoğunlaşma problemlerini gideren, hafızayı geliştiren ve güçlendiren, hayal gücü ve inovatif düşünceyi artıran bir etkinlik. Yine satranç branşıyla ilgilenen kursiyerlerin kendi davranışlarının sonucunu önceden tahmin edebilme yeteneğinin de geliştiğini görmekte. Tüm bu nedenlerden dolayı, özellikle çocuk ve genç yaştaki sporcuların satranç branşıyla ilgilenmeleri uzmanlarca önerilirken bu branşa gönül veren herkes satranç kurslarında keyifli vakit geçirilmek için davet ediliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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