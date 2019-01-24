Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Koçarlı'da Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Koçarlı'da Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi'nin asfalt yol hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Büyükşehir Koçarlı'da Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi'nin asfalt yol hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Tekeli muhtarı ve vatandaşların yol taleplerini hızlıca değerlendirmeye alan Aydın Büyükşehir Belediyesi yol şube ekipleri, ivedilikle ön çalışmaları tamamlayıp mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Tekeli'yi anayola bağlayan güzergahta gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde sıcak asfalt yapımının yanı sıra yol genişletme çalışması da yapılıyor. Üst yapı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde taleplerinin hemen karşılık bulmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşayan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler.

Büyükşehir ekiplerince yapılan sıcak asfalt ve yol genişletme çalışmalarına değinen Tekeli Mahallesi Muhtarı Ali Eskici, "Mahalle yolumuzun asfaltsız ve dar oluşu büyük sıkıntılara yol açıyordu. Yıllardan beri yaşadığımız bu sorunumuzu Özlem Başkanımıza ilettik. Sağ olsun hayalini kurduğumuz sıcak asfalt ve geniş yol çalışmasını başlattı. Tüm hizmetlerinden memnunuz Allah başımızdan eksik etmesin, kendim ve mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

Tekeli, Aydın, Koçarlı, Güncel
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