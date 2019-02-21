Büyükşehir, Konak'ta Yeni Hizmet Binası Kuruyor

Hizmet kalitesi ve hızını artırmak için yeni yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir daire başkanlığıyla 7 müdürlüğü Konak ilçesi Zeytinlik bölgesinde kuracağı yenihizmet binasında konuşlandıracak. Güney Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi üzerinde 23 milyon 250 bin liraya kurulacak binanın kazık ve ankraj imalatları ile zemin kat döşeme kalıbı tamamlandı.

Demir imalatları devam eden yeni hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe,Defin İşleri Şube Müdürlüğü, Mezbaha Şube Müdürlüğü, Veteriner işleri Şube Müdürlüğü, Katı Atık Şube Müdürlüğü, İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü,Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube müdürlüklerine ait ofisler, analiz laboratuvarları ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin yer alacağı komplekste ayrıca 85 araçlık kapalı, 18 araçlık açık otopark, 29 adet morg ünitesi v e 40 kişilik personel yemekhanesinin bulunacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki yeni hizmet binası, yıl sonuna kadar tamamlanacak.