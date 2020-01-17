Büyükşehir Konservatuvarı'nda sınav heyecanı yaşandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda 540 öğrencinin 1. dönem sınavları yapıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda sınav heyecanı yaşandı. 2019-2020 eğim-öğretim yılı 1. dönem sonu sınavları yapıldı. 20 Ocak Pazartesi günü itibariyle yarıyıl tatiline girecek konservatuvarda 540 öğrenci sınavlara girdi. İki hafta sürecek yarıyıl tatili sonrası öğrenciler 3 Şubatta ikinci dönem eğitimlerine başlayacak.



Büyükşehir Belediyesi KonservatuarıWnda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, batı müziği, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Bale ve hat bölümleri için 4 yıl, çocuk resim ve dini musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda alanında etkin ve başarılı eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Her yıl yapılan yetenek sınavıyla öğrenciler, konservatuvarda eğitim almaya hak kazanıyor.



Tüm bölümler için 1. sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda, başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor, devamsızlık hakkının yüzde 30'unu geçen öğrencinin konservatuvarla ilişiği kesiliyor. - KOCAELİ