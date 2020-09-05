Büyükşehir Konservatuvarı öğrencilerinden örnek başarı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı öğrencileri, yeteneklerini sergileyerek güzel sanatlar lisesi ve devlet konservatuvarı giriş sınavında büyük başarı elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavı ile öğrenci alan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, yetenek ve bilgilerini sınavlarda başarı göstererek bir kez daha gösterdi. Konservatuvarda aldıkları eğitimle yetenek sınavı ile öğrenci alınan güzel sanatlar lisesi ve devlet konservatuvarını kazanan öğrenciler sanatçı olma yolunda ilerliyor. Kentin sanat ve kültür hayatına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, sanata yatkın gençlere iyi birer sanatçı olmaları yolunda imkan sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar'ında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan öğrencilerden, batı müziği bölümü piyano branşı öğrencisi Defne Özden ve Esila Su Özkol KOÜ Devlet Konservatuvarı Ortaokulunu; Konservatuvar çello branşı öğrencisi Eda Aslan ise Devlet Konservatuvarını kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü resim branşı mezunu Ecrin Begüm Cengiz Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümümü, resim branşından Gülce Uğurdağ ve Esin Doğan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesini kazandılar. Büyükşehir Konservatuvarı bağlama ikinci sınıf öğrencisi Tolga Kuzu ve Yağız Güngör ise Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. - KOCAELİ