Büyükşehir Korona virüs ile mücadele ekip sayısını artırdı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, çalışmalarda görev alan ekip sayısı da Başkan Böcek'in talimatıyla attırıldı. Daha önce 30 araç ve 155 personelden oluşan ekip sayısı 53 araç ve 250 personele çıkarıldı.



Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede çalışmalarda görev alan ekip sayısını arttırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekiplerinin önemli bir bölümü halk sağlığını tehdit eden Korona virüs salgınına yönelik mücadele çalışmalarında görevlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını merkezde 22 araç 100 personel, doğu ilçelerinde 21 araç 100 personel ve batı ilçelerinde de 10 araç 50 personel ile sürdürüyor.



Halk et mağazaları ilaçlandı



Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Manavgat Halk Et Mağazalarını da dezenfekte ederek, detaylı temizliğini yaptı. Halk Et Mağazaları her gün dip tırnak temizleniyor. Belediye Şirketi ANET'e ait sosyal tesisler ve otoparklar da ilaçlandı. Sarısu, Topçam, Kadınlar Plajı mesire alanları, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Kapalı olan Zıp Zıp Park ve Tophane Çay Bahçesi'nin de temizliği yapıldı. Yıllık bakımı yapılan Tünektepe Teleferik'te de kabinler temizlendi.



Camiler için 40 kişilik ekip



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve ilçelerde kamusal alanları düzenli olarak ilaçlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimleri, resmi kurumlar, Antalya Havalimanı dezenfekte edildi. Antalya Otobüs Terminali ve ilçelerdeki otogarlar da temizlendi. Gişeler, idari ofisler, bilet satış otobüs peronları, vatandaşların oturma alanları titizlikle ilaçlandı. Büyükşehir Belediyesi, camilerin temizliği için de 40 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekipler, merkez ve ilçelerdeki camileri ilaçla dezenfekte etmeyi sürdürüyor. - ANTALYA