Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu - Son Dakika

Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüsle mücadelesine 500 gönüllü genç eğitimden geçerek katıldı.

Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüsle mücadelesine 500 gönüllü genç eğitimden geçerek katıldı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 15 ilçe ile bağlı köylerde dezenfektan ve yardım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda daha fazla noktayı dezenfekte edebilmek için, 500 gönüllü eğitildi ve sahada çalışmaya başladı.


Korona virüse karşı dezenfekte başta olmak üzere her türlü tedbiri alan ve çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulama başlatarak 'Gönüllü Ordusu' kurdu. Gençlerden oluşan 500 kişilik gönüllü ordusunu eğitimden geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, 15 ilçe ve tüm köylerde dezenfekte çalışmaları yürütürken halkın taleplerini de dinleyecek.


Kara gün dostu olacaklar


Korona virüse karşı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarının taktirle karşılandığı Adana'da gençlerden oluşan 500 kişilik gönüllü ordusu, diğer ekiplerin yetişemediği noktalarda yurttaşları hem bilinçlendirecek hem de dezenfekte çalışması yapacak. Özel kıyafetler ile alanlarda olan ekipler çalışmalarını köyler ve ilçelerde yoğunlaştıracak.


Hep birlikte yeneceğiz


Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan kötü günlerin geride kalacağını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öncelikle virüse karşı dezenfektan ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri ifade etti. Adana'da korona virüsün yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Karalar, "Yeni oluşturduğumuz gençlerden kurulu gönüllü ordumuz ekiplerimizin çalışmalarına destek olacak. Gün birlikte olup, kötü günlerin geride kalması için çaba gösterme günüdür. Halkımızın kurallara uyup bu virüsün yayılmaması için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve her zaman halkımızın yanındayız" dedi.


2 aylık ilaç stoğumuz var


Gönüllüler ordusuna eğitim veren Kriz Masası Sorumlusu Sağlıktan Sorumlu Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete, halkı yalnız hissettirmemek için sürekli alanda olacaklarını ve bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Uzm. Dr. Mete, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin virüs konusunda her türlü tedbiri acilen aldığını ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiği kaydederek, ellerinde Adana'yı dezenfekte etmek için kullanılan ilaca dair 2 aylık stok bulunduğunu da vurguladı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:21 Kaynak: İHA

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