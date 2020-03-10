Büyükşehir koronaya karşı teyakkuzda - Son Dakika

Büyükşehir koronaya karşı teyakkuzda

BURSA - Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını nanoteknolojiyle dezenfekte eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple selatin camileri, sosyal tesisler ve farklı kamu kurumlarında da ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de gündeminde olan korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve mekanlara çevrildi. Korona virüsünün gündeme geldiği ilk andan itibaren konuyla ilgili gerekli tedbirleri alan ve ilk etapta her gün ortalama 400 bin kişiye hizmet veren Burulaş'a bağlı otobüsler, BursaRay, T1 ve T3 tramvay vagonları, BUDO ve BBBus'ta dezenfeksiyon çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama ağını genişletti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu binalarında da ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kararlı duruş

Demirtaş Mahallesi'ndeki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada korona virüs başta olmak üzere halk sağlığını yakından ilgilendiren ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe sebep olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın mücadelesi sayesinde ülkemizde bugüne kadar herhangi bir sıkıntıya mahal verilmedi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Sağlık ekiplerimizle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle metroda, belediye otobüslerimizde ve halk otobüslerimizde dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında mücavir alan içinde 17 ilçede çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız bu konuyla ilgili hassasiyetlerini muhafaza etsinler. Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar" diye konuştu.