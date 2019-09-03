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Büyükşehir Kültür Merkezleri yeni dönem kayıtları başladı

4 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından düzenlenecek olan 2019-2020 dönemi etkinliklerinin kayıt süreci başladı.

Büyükşehir Kültür Merkezleri yeni dönem kayıtları başladı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından düzenlenecek olan 2019-2020 dönemi etkinliklerinin kayıt süreci başladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e tüm vatandaşlar için düzenlediği etkinliklerin kayıt dönemi başladı. Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kültür merkezleri, 2019-2020 döneminde de spordan sanata birçok alanda hizmet verecek. Nazilli ilçesinde 3 ayrı noktada faaliyetlerine devam eden Kültür Merkezleri çocuklar, gençler ve yetişkinler için birçok alternatif kurs düzenleyecek. Akıl oyunlarından Drama'ya, Pilates ve Zumba'dan Alevle Cam İşleme'ye onlarca farklı kurs yelpazesine sahip olan Kültür Merkezleri, ayrıca 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar etüt derslerine de başlayacak. Lise mezunu gruplarda ise üniversiteye hazırlık kursları verilecek.


Aydın genelinde yaz-kış farklı branşlarda hizmet veren 26 kültür merkezinde her yaştan binlerce kursiyer yararlanacak. Nazilli'de düzenlenecek aktivitelere katılmak isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediye Meydanı'nda açılan çadır başta olmak üzere, Şirinevler, Yeşil Mahalle ve Yıldıztepe Kültür Merkezleri'nden kayıt yaptırabilecek. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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