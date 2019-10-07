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Büyükşehir kurutmalık üretimini destekleyecek

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesinde yapılan kurutmalığın tarladan sofraya kadar geçirdiği aşamaları adım adım ele aldı.

Büyükşehir kurutmalık üretimini destekleyecek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesinde yapılan kurutmalığın tarladan sofraya kadar geçirdiği aşamaları adım adım ele aldı. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurutmalık yapan girişimci kadın çiftçilerin üretimde kilit rol üstlendiğinin altı çizildi, yerel ürünlerin pazar değerinin artırılmasına dönük çalışmaların yürütülmesinin gerekliliği vurgulandı.


"Kadın Çiftçilere Topraktan Pazara Kooperatifleşmeleri Projesi" kapsamında üretilen kurutmalıkların daha hijyenik bir ortamda yetiştirilmesinin önemine değinilen toplantı, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler'in başkanlığında organize edildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurutmalık üzerine konuşuldu. Toplantıya, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ayşe Eskici, Oğuzeli İlçe Tarım Müdürü Seyit Ahmet Pınar'la Oğuzeli Belediyesi'ni temsilen Ebru Zorkirişçi katıldı. Kurutmalığın tarladan sofraya gelişine kadar geçen sürecin ele alındığı toplantıda, kadın çiftçilerin eğitimine önem verilmesine dikkat çekildi. Girişimci kadın çiftçilerin fide dikişinde göstermesi gereken hassasiyetler, sebzenin yetiştirilişi, oyulması ve oyulan sebzelerin hijyenik bir ortamda kurutulması sonunda satışa sunulmasının değerlendirdiği toplanın öneri ve temenni bölümüne geçildi.


Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, yerel ürünlerin tanıtımı, değerlendirilmesi ve ilçelere özgü ürünlere ekonomik bir değer kazandırılması amacıyla her türlü çalışmalara destek vereceklerini bildirdi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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