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Büyükşehir, Kuşadası Sevgi Yolu'nu tamamlıyor

54 dakika önce

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci etabı yapılıp yeniden düzenlenen Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Yolu'nun ikinci etabı da çevrede yaşayan vatandaşların ve tatilciler talebi üzerine tamamlanıyor.

Büyükşehir, Kuşadası Sevgi Yolu'nu tamamlıyor, System.String[]
Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci etabı yapılıp yeniden düzenlenen Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Yolu'nun ikinci etabı da çevrede yaşayan vatandaşların ve tatilciler talebi üzerine tamamlanıyor. İkinci etapta da yol, yaya ve bisiklet yolu olarak sahil boyunca ayrı ayrı düzenlendi.

Geçen yaz başında bitirilen birinci etap çalışmaları sonrasında Sevgi Yolu tatilcilerin yeni yürüyüş ve bisiklet rotası haline gelmişti. Yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yolun geri kalanında da benzer bir çalışma talep etti. Vatandaşların talebi üzerine başlayan çalışmalarda sona gelindi ve Ramazan Bayramı öncesinde yolun tamamı bitirilerek kullanıma açılacak.

Diğer taraftan geçen yıl, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Sevgi Yolu'nun yanındaki Sevgi Plajı'na temizliğin ve kaliteli hizmetin simgesi olan Mavi Bayrak da alınmıştı.

Sevgi Yolu'nun Davutlar'ın yeni sosyalleşme alanı olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Yolun ikinci etabını da bitirerek kullanıma açacağız. Yolun tamamının yapılması bayram tatilinde Davutlar'a gelecek olan vatandaşlarımıza da bir sürpriz olacak. Sahillerimizin değerini daha da artırmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:23 Kaynak: İHA
Davutlar, Aydın, Kuşadası, Güncel
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