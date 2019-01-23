Büyükşehir'le Ahmetli Caddeleri Prestijleniyor

Daha önce de Atatürk Bulvarı'nı baştan aşağı yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin çehresini tamamen değiştirdi. Yaşayan, sosyal alanları ile Ahmetli yeni bir canlılık kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde prestij cadde çalışmalarını tamamlamak için gün sayıyor. Prestij proje kapsamına alınan Hükümet Caddesi'nde yol ve kaldırım düzenlemeleri ve aydınlatma unsurlarının montajını da tamamlayarak, ışıl ışıl bir cadde Ahmetli'ye kazandırıldı. Projenin bir diğer ayağı olan Demirciler Caddesi'nde de üstyapı düzenlemeleri devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçe merkezinde daha önce Atatürk Bulvarı'nı prestij cadde kapsamında yenileyen ve 7/24 yaşayan bir alan haline getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirciler Caddesi'ndeki düzenlemeleri tamamlamasının ardından ilçe merkezine eskisinden çok daha farklı bir güzellik ve görüntü katmış olacak. Çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "17 ilçemize olduğu gibi Ahmetli'ye de en güzel hizmetleri kazandırmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte de proje ve yatırımlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.