Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz - Son Dakika

Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz

07.01.2021 15:26
Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan AŞ evi ve misafirhane törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan AŞ evi ve misafirhane törenle hizmete açıldı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de buraya taşınmasıyla adeta bir sosyal hizmet üssü olarak hizmet verecek olan bina, ihtiyaç sahiplerine AŞ ulaştıracak, evsizlere sıcak yuva olacak.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kültürel faaliyetlere, spordan kentsel tasarıma kadar her alanda çalışmalarını sürdürürken, sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Evde hasta bakımıyla sağlık hizmetini 17 ilçede vatandaşların ayağına götüren, Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi ile kırsalda yalnız yaşayan yaşlıları takibe alan, barınma evi, kadın sığınma evi, gıda ve giyecek yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey İlçesi'ne de ihtiyaç sahipleri için aşevi ve misafirhane kazandırdı. Karacabey'in Esentepe Mahallesi'ne yaptırılan, toplam 6 katta 1044 metrekare kapalı alanı bulunan tesiste, teknik birimler, soğuk hava depoları, yemekhane, mutfak ile yardıma muhtaç vatandaşların yararlanacağı odalar bulunuyor. İlçedeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de taşınmasıyla tam anlamıyla sosyal hizmet üssü olarak hizmet verecek olan tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada belediyeler olarak, kültürden sanata, spordan alt ve üst yapıya kadar farklı farklı çalışmaları hayata geçirdiğini ancak en fazla önem verdikleri konunun sosyal projeler olduğunu söyledi. Son yıllarda çok gelişen sosyal belediyeciliğin bir sınırı olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle pandemi sürecinde sosyal belediyeciliğin ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Kaymakamlıklarımız başta olmak üzere valiliklerimiz, belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, hasılı millet olarak kenetlendik ve şükürler olsun çok güzel hizmetlere çok farklı ve çeşitli hizmetlere hep beraber imza attık. Büyükşehir Belediyesi olarak da biliyorsunuz evde bakım hizmetleri veriyoruz. Ben her hafta bu hizmetten yararlanan birkaç ailemizi bu manada ziyaret ediyorum. İnanın onların dualarını almak, onların güzel temennilerine mazhar olmak çok büyük bir keyif. Nihayetinde biz bu milletin emanetini bu milletin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Karacabey'deki barınma evimiz hem de AŞ evimizi açıyoruz" dedi.

Yaşatmak önemli

Karacabey'in nüfusu 100 binlere dayanan, otoyol, hızlı tren, Teknosab gibi projelerle gelişime çok açık bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Karacabey'imizin böyle güzel bir mekana ihtiyacı vardı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün buraya taşınması ve bu tip planlamaların tamamının bu merkezden yapılıyor olması da çok değerli ve anlamlı. Tabii bir şey yapmak aslında belediyecilikte mesele değil. Önemli olan onu yaşatmak ve ilerletmek. Aslında burayı yaşatmak, yapmaktan çok daha önemli. İşadamlarımızın, hayırseverlerin sahip çıktığını biliyorum ama ben de burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu mekana sahip çıkılsın. İnşallah o sosyal dayanışmayı hem inancımızın hem kültürümüzün gereği olan o birlik ve beraberliği burada ortaya koymak adına çok güzel bir dayanışmayı ortaya koyabiliriz" diye konuştu.

Hayırlı bir açılış

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de çok anlamlı ve hayırlı bir açılış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaptıkları çok büyük hizmetler olduğunu ifade eden Esgin, "Evet yollar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, hızlı trenler yapıyoruz ama gerçekten bugün burada bir barınma evini ve aşevini hizmete açıyoruz. Bunların hepsi gerçekten çok sevindirici hizmetler. Bugün itibariyle 500 vatandaşımıza sıcak AŞ veren ve 1000-1500 kapasiteye sahip bu yatırımın son derece anlamlı olduğunu biliyorum. Emeği geçen herkese, Karacabey Belediye'mize, bu inşaatı yapan Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum" dedi.

En büyük proje

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçeye böylesi önemli bir projeyi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Karacabey'de 8000 dönümlük alanda 150.000 kişiye istihdam sağlayacak Teknosab projesinin devam ettiğini hatırlatan Özkan, "Şehrimiz alt yapıdaki bütün eksikleri tamamlanıyor. Şu anda 300 dönümlük Öğretmenler Parkı projemiz devam ediyor. Her gün 3 kırsal mahallemizde parke taş çalışmalarımız var. Cumhuriyet alanındaki peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Gençlik merkezimizin çalışmalarına başlandı. Evet bir sürü projemiz var, ancak bence en büyük proje bu. Bu proje en büyük proje çünkü hem dinimiz hem milli değerlerimiz hem bizim geleneklerimiz göreneklerimiz bu projeyi büyükleştiriyor. Geçmişte daha az nüfusa sahiptik, beşeri münasebetlerimiz daha yoğundu. Eskilerinde mahalledeki fakir fukaraya ve ihtiyaç sahiplerine o muhitte yaşayan insanlar destek oluyorlardı. Fakat sosyal hayatın farklılaşması, şehirleşmenin yoğunlaşması sebebiyle bu ilişkiler bir miktar zayıfladı. Onun için de işte belediyelerimiz kaymakamlığımız ve diğer kamu kurumlarımız bu konuda gayret gösteriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele keserek barınma ve AŞ evini hizmete açan protokol mensupları daha sonra tesisi gezdi. - BURSA

Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz
Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz
Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz
Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz
Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz

Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'le çaresiz değilsiniz - Son Dakika


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