Büyükşehir'le Motivasyona Devam
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Yenişehir Osmangazi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Yenişehir Osmangazi
Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi
'nde gerçekleştirildi.
Eğitmen Leyla Asan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri hakkında bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu programın sonunda Okul Müdürü Hüseyin İnci
, eğitimci Leyla Asan'a çiçek vererek teşekkür etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: İHA
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