Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'le Motivasyona Devam

Büyükşehir'le Motivasyona Devam

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Yenişehir Osmangazi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir'le Motivasyona Devam, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Yenişehir Osmangazi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Eğitmen Leyla Asan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri hakkında bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu programın sonunda Okul Müdürü Hüseyin İnci, eğitimci Leyla Asan'a çiçek vererek teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler Hem Okuyor Hem de Para Kazanıyor

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Bakan Pakdemirli: 92 Projeye 11 Milyon TL Destek Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'le Motivasyona Devam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]