Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'le Tarih Sohbetleri

Büyükşehir'le Tarih Sohbetleri

41 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program dahilinde tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Büyükorhan ilçesinde Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Zeki Uğur Ortaokulu ve Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Ömer Kaptan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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