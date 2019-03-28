Büyükşehir'le Tarih Sohbetleri
41 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.
Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program dahilinde tarihçi ve rehber Ömer Kaptan
tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Büyükorhan
ilçesinde Şehit İsa Özkan
İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Zeki Uğur Ortaokulu ve Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen konferanslara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:27 Kaynak: İHA
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