Büyükşehir'le vatandaşlar sporundan geri kalmıyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs mücadelesi kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla "evde kal" çağrısına uyan vatandaşların günlük egzersizlerini gerçekleştirmek için spor hocaları eşliğinde örnek bir çalışma hayata geçirildi.



Korana virüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte insan hayatında meydana gelen farklılıklar her geçen gün artarken Büyükşehir Belediyesi yeni bir etkinlik organize ederek, vatandaşların evlerinden çıkmadan sportif faaliyetlerini yürütebilmesine imkan sunuyor. Kentin farklı noktalarında rutin olarak gerçekleştirilen bu uygulamada, ikamet edilen evlerin balkonlarında yer alan halk, site bahçesindeki spor hocalarının telkinlerine uygun şekilde egzersizlerini yaparak hem moral ve motivasyon depoluyor hem de sporundan geri kalmıyor.



Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) "Pandemi" ilan edilerek küresel bir salgının varlığını kabul edilmesi, yaşam koşullarını değiştirirken insan sağlığına yönelik hassasiyet ve duyarlılık da ciddi bir boyuta erişti. Sosyalleşmenin tehlike arz ettiği bu süreçte insanların evde geçirdiği zaman aralığının giderek artması gündelik alışkanlıklarda yeni konsept arayışına girilmesinin gereğini de beraberinde getirdi. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olarak addedilen sportif aktivitelerin Gazi şehirde düzenli aralıklarla yapılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu yeni egzersiz uygulaması ise vatandaşı bu zor süreçte bir nebze de olsa sevindirdi. - GAZİANTEP